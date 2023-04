Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane - inclusiv un copil in varsta de opt ani -, originare din Honduras au fost ucise, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o casa, in apropiere de Houston, in Texas, anunta autoritatile, care precizeaza ca suspectul, un mexican, este fugar, relateaza AFP și news.ro.

- Cel putin sase persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce un individ a deschis focul, joi seara, intr-un locas de cult din orasul german Hamburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- Un barbat a inceput sa traga cu o arma intr-un campus universitar din statul american Michigan. Pana acum, trei oameni au fost gasiți morți și cinci sunt raniți. Polițiștii il cauta pe atacatorul care a deschis focul in cel puțin trei locații ale campusului.

