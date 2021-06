Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ieșit la alergat in apropiere de Sfantu Gheorghe, dar a sfarșit internat la spital, dupa ce a fost atacat de un urs. Anunțul a fost facut de primarul municipiului, Antal Arpad, care a transmis pe Facebook ca trebuie sa se ia masuri urgente in acest sens, fiindca s-a depașit de mult limita…

- Din primele informații, vorbim despre șase copii cu varste intre 3 și 9 ani, care s-au intoxicat cu clor la piscina Allezzi Beach Resort Mamaia.La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale SMURD și SAJ.Toți copiii au fost transportați la spital cu varsaturi și dureri in gat. Aceștia sunt in…

- Florin Cițu l-a pus la punct pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, de la UDMR, care și-ar dori impușcarea sau tranchilizarea urșilor care ataca oamenii și gospodariile. Cițu i-a cerut un raport in care sa fie detalii legate de victimele și pagubele facute de urși și așteptata sa vada și cum au rezolvat…

- Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din Sfantu Gheorghe.„S-a sunat la 112, s-a deplasat acolo un echipaj de jandarmi, mai multe nu știm deocamdata. E cooperant, din ce am ințeles și ar fi ranit la cap, din primele informații”, a spus directorul APM Covasna, Gheorghe Neagu, pentru…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pe strada Hașdații din municipiul Gherla. Din primele informații, un biciclist in varsta de 71 de ani, din municipiul Gherla, care se deplasa pe strada Hașdații, dinspre Gherla inspre Hașdate, ar fi efectuat un viraj la…

- Decizia Guvernului de a majora alocatia de hrana a pacientilor din unitatile sanitare este apreciata de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ca bine-venita, deoarece suma alocata pana acum nu putea acoperi costurile necesare pentru asigurarea unor mese corespunzatoare. „Alocatia…

- Raed Arafat a spus ca situația epidemiologica din România nu este stabila, iar restricțiile înca sunt destul de relaxate fața de alte țari. Șeful Deparatamentului pentru Situații de Urgența (DSU) asigura ca nu vor mai fi alte restricții mai dure, în același timp sfatuind…