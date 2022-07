Stiri pe aceeasi tema

Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters și Mediafax.

Qatar Energy a semnat duminica un acord cu grupul italian Eni privind extinderea North Field East din Qatar, cel mai mare proiect de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, ca urmare a unui acord convenit cu TotalEnergies in aceasta luna, transmite Reuters.

Rusia poate "oferi trecerea in siguranta" a transporturilor de cereale din Ucraina prin porturile tarii la Marea Neagra, dar "nu este responsabila" sa stabileasca coridoarele, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Casa Alba ar urma sa anunțe, miercuri, un nou ajutor in valoare de aproximativ 1 miliard de dolari pentru Ucraina in materie de arme, inclusiv sisteme de rachete anti-nava, rachete de artilerie și muniție pentru obuziere, anunța Reuters, care citeaza surse anonime, anunța mediafax.

Pretul benzinei din Statele Unite a fost, in medie, de peste 5 dolari pe galon, sambata, pentru prima oara in istoria tarii, continuand cresterea costurilor carburantilor care conduce la accelerarea inflatiei, transmite Reuters.

Reuters relateaza ca forțele nucleare rusești organizeaza exerciții in provincia Ivanovo, la nord-est de Moscova. Știrea provine de la agenția rusa Interfax, care citeaza miercuri Ministerul rus al Apararii.

Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca intentioneaza sa poarte discutii telefonice cu omologii sai rus si ucrainean in curand, exprimandu-si speranta ca aceste convorbiri vor putea conduce la o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski pentru a se pune capat razboiului