Un nou asalt al rușilor asupra Kievului, cel mai mare de până acum Trupele ruse au avansat aproximativ 5 kilometri spre centrul Kievului, in ultimele 24 de ore, susține un oficial american din domeniul apararii, citat de CNN . Conform sursei citate, avansul Rusiei asupra capitalei Ucrainei „se pastreaza lent”, insa trupele au avansat cinci kilometri in drumul lor spre centrul orașului. Trupele ruse se afla, luni seara, la aproximativ 25 de kilometri de Kiev, a spus oficialul, luni. „Intrarea in Kiev pare sa ramana in continuare principalul lor obiectiv și ne așteptam ca vor vrea sa inainteze și sa incerce sa inconjoare orașul in zilele care urmeaza”, a mai spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele discuții menite sa stopeze razboiul dintre Ucraina și Rusia s-au incheiat luni fara concluzii concrete. Va urma o noua runda de negocieri in urmatoarele zile, in timp ce o Moscova din ce in ce mai izolata, s-a confruntat cu o rezistența neașteptat de acerba pe teren și cu ravagii economice,…

- Trupele ruse au avansat aproximativ 5 kilometri spre centrul Kievului, in ultimele 24 de ore, susține un oficial american din domeniul apararii, citat de CNN . Conform sursei citate, avansul Rusiei asupra capitalei Ucrainei „se pastreaza lent”, insa trupele au avansat cinci kilometri in drumul lor…

- Starurile de la Hollywood de la Sean Penn, care se afla de o saptamâna în Kiev, Javier Bardem, Madonna, Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis și pâna la Jason Priestley (Brandon Walsh din serialul ”Beverly Hills 90210”) susțin Ucraina și sunt alaturi de Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua a treia. Asaltul rușilor continua asupra Kievului. Fiecare minut de rezistența este o victorie Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continua atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat inca de vineri dimineața și ofensiva a continuat și in noaptea de vineri spre…

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a atins azi un nou nivel, dupa ce Rusia a atacat mai multe teritorii din Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Dupa ce Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ținut un discurs in aceasta dimineața, mai multe operațiuni militare au inceput in diverse…