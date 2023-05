Stiri pe aceeasi tema

- Un complex modern, capabil sa primeasca aproape 2000 de vizitatori simultan, cu toate facilitațile pentru o zi perfecta de relaxare, este oferta pe care ștrandul Venus din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor) o pregatește pentru aceasta vara turiștilor din Romania. Lucrarile de reabilitare au intrat pe ultima…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…

- La Arad urmeaza sa fie construit cel mai mare parc de panouri din Europa, care va genera o putere mai mare decat a unui reactor de la Cernavoda. Mai multa energie produsa in țara inseamna pentru noi facturi mai mici la curent. Pe un camp din Arad, cu o suprafața de peste 1.000 de hectare, urmeaza sa…

- Deputatul USR, Tudor Benga, a depus in Parlament un proiect de lege pentru reforma administrativ-teritoriala a Romaniei. Acesta propune comasarea judetelor pentru a forma doar 12 județe si introducerea unor praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru comune. In harta pe care parlamentarul…

- Asociația Documentor a lansat la Timișoara o campanie de promovare pentru inființarea unui centru regional de film. Proiectul include și un atelier de animație, in care tineri din Norvegia și Romania vor lucra impreuna pentru a crea un scurtmetraj de animație. Scopul acestor proiecte este de a dezvolta…

- Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat, in ultimele 24 de ore, 115 cetateni straini care intentionau sa iasa Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat 115 cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in mijloace de transport sau pe jos. Acestia…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand, la Timișoara, se va deschide Amazonia, primul complex aquapark cu centru de wellness și relaxare din vestul țarii. Investițiile se ridica la 100 de milioane de lei

- Autoritațile anunța ca luni dimineața circulația auto se desfașoara normal pe majoritatea șoselelor importante din Romania. Probleme sunt doar pe cateva sectoare de drum din județele Gorj și Valcea unde se desfașoara lucrari.