- Televiziunea Rossyia-1 a invitat in platou un nou expert militar sa vorbeasca despre razboiul din Ucraina insa analiza acestuia nu s-a ridicat la nivelul propagandei Kremlinului. Acesta a inceput a afirma ca, pe informațiilor existente și a modului in care sunt poziționate forțele ucrainene in estul…

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…

- Principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov a declarat in timpul emisiunii sale de luni seara ca forțele armate ruse au fost primite cu flori in Ucraina. Soloviov iși incepe discursul prin a afirma ca separatiștii pro-ruși din regiunile Lugansk și Donețk lupta pentru „pamanturile lor”,…

- UPDATE 8:40 - Diplomata Bridget Brink, in prezent ambasadoarea SUA in Slovacia, va ocupa funcția de ambasador la Kiev, post neocupat inca de la inceputul anului 2020. Presa americana a anunțat ca președintele SUA, Joe Biden, o va nominaliza astazi pentru acest post, potrivit BBC .UPDATE 8:00 - Un incendiu…

- Invazia armatei ruse in Ucraina e in continuare sprijinita de majoritatea rușilor și un mare „merit” il are cel mai vocal propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov. In ultima sa apariție la televiziunea de stat Russia1, acesta a amenințat țarile NATO și cetațenii lor, transmite Libertatea.ro .…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- UPDATE 07.00 - Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei spune ca trupele sale continua sa respinga atacurile forțelor ruse asupra capitalei Kiev.Semne ale contraofensivei au inceput sa apara inca de la jumatatea lunii martie. Saptamana trecuta, armata ucraineana a anunțat ca a distrus o mare nava…

- "Dupa o noapte teribila de incertitudini, in dimineata celei de-a 22-a zile de razboi, in sfarsit, vesti bune din Mariupol. Refugiul antiaerian a rezistat. Molozul incepe sa fie inlaturat, oamenii ies de acolo in viata!", a scris Taruta.Un alt parlamentar ucrainean, Dmitro Gurin, ai carui parinti sunt…