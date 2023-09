Stiri pe aceeasi tema

- Bihor, Timiș și Cluj sunt județele unde nici o școala nu mai are toaleta in curte și nici in Satu-Mare nu ar mai fi școli cu toaleta in curte. In țara ar mai fi peste 200 de școli in aceasta situație spune ministrul Educației, dar datele sunt neclare. „Din cateva mii au ramas 200, 200 si […]

- Inceputul anului școlar 2023-2024 prinde in continuare 189 de școli din Romania cu WC-urile in curte sau „neconforme”, dupa cum susține ministrul Educației, Ligia Deca. Deca a precizat ca cele 189 de școli cu WC in curte se alfa in 148 de unitați administrativ-teritoriale. „In ceea ce privește situația…

- Potrivit anunțului ministrului Educației, incepand din acest an școlar, elevii ar putea fi testați antidrog in unitațile de invațamant. Oficialii spun ca testarea trebuie sa fie realizata doar de profesioniști și doar cu acordul parinților.

- Noul an școlar aduce o serie de modificari, interdicții ce trebuie respectate. Incepand din aceasta toamna, elevii din Romania risca sa fie exmatriculați daca nu se vor supune noilor reguli. Ce prevede noua Lege a Educației, ce intra in vigoare in septembrie 2023. Noi reguli in școli Anul școlar 2023-2024…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, propune introducerea in programa școlara a materiei „Educație pentru Sanatate”, susținand ca aceasta masura ar ajuta Romania sa evolueze din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate. „De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate…

- Ministrul Alexandru Rafila a afirmat joi, ca Romania ar evolua din punct de vede al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina „Educatie pentru sanatate” in scoli . Ministrul Sanatatii sustine ca introducerea disciplinei „ Educație pentru sanatate ” este importanta pentru romani.…

- Anul școlar 2023-2024 va aduce schimbari noi in școlile din Romania, elevii din clasa a XI-a vor studia o noua disciplina. „Este important sa onoram memoria victimelor Holocaustului și sa ne asiguram ca ce s-a intamplat in istoria mondiala recenta nu va fi uitat. In acest sens, am semnat astazi Ordinul…

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa o intalnire de lucru avuta cu Ligia Deca, ministrul Educației, ca trebuie sa se ia masuri pentru combaterea violenței in școli , și nu sa se acționeze dupa producerea unor eventuale incidente. In plus, premierul a tras un semnal de alarma in ceea ce privește creșterea…