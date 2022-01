Stiri pe aceeasi tema

- Vin vești bune pentru fanii „sportului alb” despre trei dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, prezente pe tabloul de simplu la Australian Open. Atat Simona Halep, cat și Sorana Cirstea și Irina Begu au obținut calificarea in uturul doi al turneului de Grand Slam. Fostul lider al…

- Simona Halep a inceput cu dreptul anul 2022. Tenismena romanca a caștigat, duminica dimineața, finala turneului WTA de la Melbourne. A dispus cu 2-0 (6-2, 6-3) de Kudermetova, reprezentanta a Rusiei.

- Trabzonspor, liderul din Turcia, joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, cu Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Șumudica. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+. E prima etapa a Superligii in 2022. ...

- Jucatorii celor de la Gaz Metan Mediaș au ales sa protesteze intr-un mod inedit la meciul cu FC Botoșani din etapa 20 a Ligii 1. Scopul sibienilor a fost acela de a atrage atenția asupra problemelor financiare de la club. Inainte de fluierul de start al meciului de la Botoșani, jucatorii Gazului s-au…

- Dacia deschide comenzile pentru modelul Jogger. Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, poate fi comandat incepand cu data de 1 Decembrie in intreaga rețea de agenți autorizați ai marcii. Prezentat in premiera mondiala la inceputul lunii septembrie la Salonul Internațional al Mobilitații de…

- Irina Bara (26 de ani, 96 WTA dublu) alaturi de georgiana Ekaterine Gorgodze (29 de ani, 69 dublu WTA) s-au calificat in finala turneului WTA 125 desfașurat in Uruguay. Cele doua au trecut in semifinale de cuplul Carle Maria Lourdes (Argentina) / Laura Pigossi (Brazilia), scor 6-2, 7-5, intr-o partida…

- Consiliul Superior al Procuraturii s-a intrunit, astazi, intr-o noua ședința. S-a decis pe marginea mai multor subiecte, printre care și sesizarea Maiei Sandu privind constituirea comisiei de evaluare a activitații Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo.

- Ministerul Justiției (MJ) inițiaza procesul de elaborare a Conceptului de evaluare externa a judecatorilor și procurorilor. Anunțul a fost facut vineri, 29 octombrie, intr-o postare pe Facebook a instituției. Astfel, proiectul urmeaza sa prevada principiile și criteriile de evaluare, procedura evaluarii,…