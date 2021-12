Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii sunt invitați joi, 16 decembrie, la Marșul Eroilor Revoluției din 1989. Evenimentul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, devenit tradiție la Timișoara, a debutat in 2005 și reunește, la fiecare sfarșit de an, sute de participanți. Intalnirea are loc la ora 18:30, in…

- Timișorenii sunt invitați joi, 16 decembrie, la Marșul Eroilor Revoluției din 1989. Evenimentul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, devenit tradiție la Timișoara, a debutat in 2005 și reunește, la fiecare sfarșit de an, sute de participanți. Intalnirea are loc la ora 18:30, in…

- Echipa TSD Timișoara a organizat, astazi, acțiunea „O șansa pentru viitor”, care iși propune sa ridice un semnal de alarma asupra unei probleme cu care asociațiile și fundațiile caritabile se confrunta in prezent. „Odata cu inceputul pandemiei, atenția publicului s-a indreptat, justificat, catre spitale…

- Președinte GAL Timișoara, Catalin Tiuch, a anunțat, vineri, ca pentru a contribui la dezvoltarea cartierului Traian și a veni in sprijinul nazuințelor Asociației Cetațean de Traian, GAL Timișoara va finanța in perioada urmatoare investiții in locuințe sociale, cu o suma de 900.000 de euro. Proiectul…

- Accident de circulație pe bulevardul Michelangelo din Timișoara, noaptea trecuta, provocat de un șofer care consumase substanțe psihoactive. In urma impactului, o femeie a fost ranita. Conform IPJ Timiș, un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Michelangelo dinspre I.C.…

- Nationala Romaniei de rugby a castigat la Verona primul test World Rugby al lunii. A fost 29-14 cu Uruguay iar singurul component de la SCM Timisoara folosit – Gabriel Rupanu – a contribuit la primul eseu al „Stejarilor”. Rupanu i-a pasat lui Rosu la prima reusita a Romaniei, venita devreme in chiar…

- Cunoscutul fotoreporter timisorean, Constantin Duma, cel care a imortalizat in fotografiile sale Revolutia de la Timisoara, a expus, zilele trecute, mai multe lucrari la Photometria Festival, in Grecia. Fotografiile expuse de artistul timisorean prezinta crampeie de la evenimentele din decembrie 1989…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” va fi gazda celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Animație, intitulat in acest an „Sub masca lui Merlin”, care se va desfașura intre 26 septembrie și 3 octombrie. Vor fi prezente la festival 15 trupe de teatru din patru țari, iar programul va…