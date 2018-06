Un nou album cu piese inregistrate de cantaretul Prince, ce nu au fost niciodata lansate oficial, va aparea pe piata pe 21 septembrie, au anuntat reprezentantii fundatiei sale, joi, ziua in care celebrul artist american ar fi implinit varsta de 60 de ani, informeaza PA. Noul album, intitulat "Piano & A Microphone: 1983", contine noua piese, are o durata totala de 35 de minute si a fost realizat pe baza casetelor audio inregistrate de Prince cu ocazia unor sesiuni la pian organizate in una dintre resedintele sale, in anul 1983. Sursa foto: (c) Prince / Twitter Prince a murit in vila lui din Minnesota…