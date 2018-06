Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public privat (PPP), printre care construirea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem, a doua spitale regionale, a Aeroportului…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, prin care va descuraja contestatiile nejustificate. "Am discutat si despre stadiul proiectului de ordonanta privind achizitiile…

- Surse parlamentare susțin ca in jurul orei 13.30 va incepe o ședința care se anunța cu scantei, la Palatul Victoria. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va merge la Guvern, acolo unde intenționeaza sa ceara explicații din partea premierului Viorica Dancila.La intalnire este așteptat…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis și PNL incearca sa darame Guvernul PSD-ALDE, subliniaza fostul ministru al Apararii Naționale, senatorul Gabriel Leș. Acesta și-a prezentat poziția in contextul in care liberalii au depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui…

- Papa Francisc a acceptat sa viziteze Romania in 2019, chiar in prima parte a anului, iar tot scandalul izbucnit pe marginea acestui subiect a fost creat de presedintele Klaus Iohannis, a sustinut, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea. El a spus ca este inacceptabuil modul in care reactioneaza seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. Decizia vine la scurt timp dupa ce prim-ministrul Dancila a anulat intalnirea de la Palatul Cotroceni."Retrag increderea doamnei Dancila.…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…