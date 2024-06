Stiri pe aceeasi tema

- Deși Curtea Penala Internaționala analizeaza cu atenție conflictul dintre Rusia și Ucraina, nu exista, pana acum, o curte de justiție internaționala care sa sancționeze crima de agresiune. Maine, la București, un mare grup de negociere va incerca sa tranșeze un acord intre Consiliul Europei și Ucraina,…

- Ministrul de externe italian Antonio Tajani si-a reafirmat sambata opozitia fata de posibilitatea ca Ucraina sa foloseasca arme italiene pentru a lovi Rusia si a atras atentia cu privire la orice fel de decizie "impulsiva", informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca a cerut raspunsuri din partea Rusiei cu privire la ceea ce a numit o provocare "inacceptabila" din partea garzilor rusești la granița cu Estonia, relateaza Reuters.Estonia a declarat joi ca, la primele ore ale zilei, polițiștii de frontiera ruși au indepartat balize…

- Rusia a plasat Romania pe un fel de “lista neagra”, aceea a țarilor care furnizeaza sprijin militar Ucrainei, indicand precis și ce fel de arme a primit Ucraina din partea membrilor NATO, cu toate ca niciun oficial de la București nu a anunțat limpede ce arme ar fi transferat Romania in Ucraina. Un…

- Rusia a declarat, duminica, ca aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a Congresului american a unui sprijin suplimentar pentru Ucraina de 60,84 miliarde de dolari a aratat ca Washingtonul se scufunda mai adanc intr-un razboi hibrid cu Rusia, razboi care se va sfarsi printr-o umilinta similara cu…

- Șefa Comisiei Europene și principalul candidat al Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta la alegerile pentru Parlamentul European, Ursula von der Leyen, a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin, care vor sa „deturneze viitorul Europei”.Ea a spus acest…

- Sute de soldați NATO, printre care și aproximativ 300 de militari romani, desfașoara exerciții de trageri cu muniție reala in poligonul de la Cincu. Aceste manevre militare au loc in cadrul unui exercițiu amplu, in care sunt simulate situații de lupta realiste. Trupele romane lucreaza alaturi de militari…

- Ungaria nu are de gand sa il susțina pe olandezul Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. In schimb, militeaza pentru un candidat din estul Europei și lasa sa se ințeleaga ca președintele Iohannis ar putea primi susținerea Ungariei. Viktor Orban este decis sa blocheze numirea lui Mark…