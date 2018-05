Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a estimat luni, la Buenos Aires, ca doar sprijinul politic al Uniunii Europene nu este suficient pentru a salva acordul international privind programul nuclear al Teheranului, transmite DPA. Aflat in capitala argentiniana pentru a participa la reuniunea…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.

- Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel citat de Deutsche Welle.…

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, i-a cerut lui Donald Trump sa nu se retraga din acordul nuclear cu Iranul. Johnson, care se afla in SUA, dar care nu are o intalnire programata cu Donald...

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, i-a cerut, luni, președintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa nu renunțe la actualul acord nuclear cu Iranul, afirmand ca un astfel de gest ar fi o greșeala in actualul context, relateaza site-ul BBC News, conform Mediafax.Ministrul…