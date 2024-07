Stiri pe aceeasi tema

Impact nimicitor intre doua camioane in Maramureș. Trafic blocat Accident rutier intre doua camioane intre localitațile Cicarlau și Ilba. ISU Maramureș asigura masuri P.S.I., traficul este oprit.

Doua persoane ranite in urma unui accident rutier

Accident spectaculos in Maramureș. O femeie a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale

Accident spectaculos in Maramureș pe DN18. Un barbat in coma alcoolica a ajuns cu mașina in albia raului Sasar

Incendiu pe strada Principala din Moisei

Alerta de ultima ora! Incendiu intr-un apartament din Baia Mare pe Bd. Independenței

Accident grav in Maramureș pe D.N. 1 C. Doua persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale

Un incendiu a izbucnit intr-o anexa gospodareasca in localitatea Moisei, situata pe strada Principala. Echipajele de intervenție ale ISU Maramureș au raspuns prompt apelului de urgența.