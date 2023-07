Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Directorul Agentiei de Investigare a incidentelor feroviare – AGIFER, Laurentiu Dumitru, a declarat pentru News.ro ca institutia nu este abilitata sa faca verificari in urma unor evenimente de acest tip produse pe calea ferata. „Este un incident la manevra, asemenea incidente la manevra nu…

- ”Referitor la incidentul feroviar de astazi – 5 iulie 2023, din statia Rosiori Nord, in jurul orei 11:00, pentru analizarea cauzelor producerii acestuia se constituie o comisie de cercetare formata din autoritati legale competente, iar CFR Calatori demareaza o cercetare interna”, a comunicat CFR Calatori.…

- Doua locomotive s-au tamponat la Roșiori, miercuri dimineața. Este al doilea accident similar produs in doar cateva luni, in aceeași zona. Accidentul feroviar s-a produs la Roșiori, pe Magistrala 100, la trei luni și jumatate dupa cel din luna martie, transmite clubferoviar.ro. Locomotiva EA 482 a…

- Un accident feroviar grav s-a petrecut, in aceasta dimineața, intre localitațile Toporu și Chiriacu din județul Giurgiu. Potrivit primelor informații, locomotivele aparțineau unor transportatori feroviari privați și s-au ciocnit frontal dupa ce au circulat din sensuri opuse pe aceeași linie. Doi mecanici…

- Un tanar a furat o locomotiva din gara si a plecat cu ea la plimbare. Un tanar de 20 de ani, fara pregatire in cai ferate, s-a suit in cabina de conducere la unei locomotive GFR. Acesta a pus-o in mișcare in stația Medgidia, anunța Club feroviar. Incidentul a survenit miercuri la dupa-amiaza și nu…