Un nou ACCIDENT NUCLEAR la Cernobîl. Incendiul din jurul centralei se propagă cu repeziciune Incendiul s-a propagat pana la mai putin de zece kilometri de centrala, pe iarba uscata din zona puternic radioactiva, dupa care s-a extins la o zona impadurita, se arata in comunicate separate ale acestei instante si serviciului de stat pentru situatii de urgenta.



Aproximativ 130 de salvatori, doua avioane si un elicopter luptau impotriva flacarilor, potrivit serviciului de stat pentru situatii de urgenta. "Nicio agravare a nivelului radioactivitatii nu a avut loc in zona de excludere si nici in teritoriile adiacente", a anuntat intr-un comunicat administratia acestei zone.



Reactorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

