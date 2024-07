Stiri pe aceeasi tema

- ■ este cercetat penal dupa ce a fost fost tras pe dreapta de polițiști ■ in aceeași postura se afla și alți participanți la traficul rutier ■ Polițiștii din cadrul BDNE Neamț au depistat, la data de 28 iunie 2024, in jurul orei 20:00, pe Drumul Național 15, in localitatea Savinești, un autoturism condus…

- ■ vor funcționa, in luna iulie, doar trei gradinițe cu program prelungit, cate una in Piatra Neamț, Roman și Targu Neamț ■ in august, parinții vor trebui sa gaseasca soluții pentru a lasa copiii cat sunt la serviciu ■ Odata cu intrarea in vacanța de vara a copiilor și cadrelor didactice, parinții care…

- Cadrele Poliției orașului Targu Neamț au fost sesizate, pe data de 18 iunie 2024, in jurul orelor 09:00, de catre un barbat in varsta de 38 de ani, din localitate, despre faptul ca in ziua anterioara, in jurul orei 20.00, persoane necunoscute au patruns in curtea unui service auto. Acesta a mai relatat…

- Un roman in varsta de 26 a fost impușcat și ucis de polițiștii austrieci, in Floridsdorf – Viena, dupa ce i-a atacat cu un topor. Barbatul și-a ucis iubita in varsta de 22 de ani cu puțin timp inainte. Miercuri seara, a avut loc o operațiune de amploare in Floridsdorf. Peste 100 de polițiști și […]…

- Firmele private din județul Neamț ofera și saptamana aceasta 870 locuri de munca in cele mai diverse domenii, din care 562 la Piatra Neamț, 241 la Roman și 67 la Targu Neamț, iar in sistemul bugetar sunt declarate vacante doar 19 posturi. Astfel, Spitalul Orașenesc Bicaz cauta 1 asistent generalist.…

- ■ ultima fapta penala a fost savarșita acum o zi ■ nemțeanul a fost reținut de polițiști și urma sa fie prezentat instanței pentru luarea unei masuri preventive ■ Pe data de 24 mai 2024, in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Sectiei Rurala Cracaoani au identificat pe Drumul National 5C, cel care…

- ■ ”De-a lungul mandatelor mele ca primar, am realizat multe pentru orașul nostru. Nu singur, ci impreuna cu echipa mea și cu sprijinul targnemțenilor. Mana dreapta mi-a fost viceprimarul, prietenul meu Vasile Apopei” Acum 12 ani, candidam pentru prima data pentru o funcție publica: Primarul orașului…

- ■ in autoturisme se aflau 13 persoane, 8 adulți și 5 copii ■ nu au fost raniți ■ Trei autoturisme in care se aflau 13 persoane (8 adulți și 5 copii) au fost implicate intr-un accident rutier lpe data de 3 aprilie in Targu Neamț. Conform ISU, la ora 11:39, pompierii au fost inștiințați, prin […] Articolul…