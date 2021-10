Un nou accident mortal de muncă la Turda! UPDATE Noaptea trecuta un barbat a decedat dupa ce ar fi cazut de pe depozitul Penny de la Turda. Barbatul are 61 de ani și a suferit un puternic traumatism cranian care i-a fost fatal. IPJ Cluj confirma... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

