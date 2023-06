Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, intre care un copil, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic pe DN 6, in zona localitatii Valisoara din judetul Caras-Severin. La locul accidentului a intervenit elicopterul SMURD. Doua autoturisme in care se aflau 6 persoane au fost implicate in accident. Potrivit ISU…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, pe DN 6, in zona localitatii Valisoara din judetul Caras-Severin, iar cinci persoane au fost ranite, intre care un copil. La locul accidentului a intervenit elicopterul SMURD.Doua autoturisme in care se aflau 6 persoane au fost implicate in accident. Potrivit…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Un tanar de 22 ani, ranit intr-un accident rutier produs miercuri dimineata, intre localitatile Grivita si Milosesti, a fost transportat la un spital din Bucuresti cu elicopterul SMURD, informeaza ISU Ialomita, potrivit Agerpres.In accident au fost implicate doua autoturisme si trei persoane, iar…

- Accident in lanț intre cinci vehicule pe drumul morții din vestul țarii. Un om a murit, patru sunt la spital, trei autoturisme, o duba și un TIR au fost avariate. Se circula dirijat, pe o banda. —————– Accident rutier DN 6, Constantin Daicoviciu, jud. Caraș-Severin. Traficul este oprit pentru masuratori.…

- Accident de circulație astazi, pe DN 6, intre Caransebeș și Orșova, la ieșrea din localitatea carașeana Armeniș spre Teregova. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism in care se aflau doua persoane. O victima a ramas incarcerata. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri…

- Grav accident rutier pe DN 6, intre doua mașini in care se aflau in total cinci persoane. Un adult și doi minori au fost raniți iar la fața locului a intervenit inclusiv un elicopter SMURD. Incidentul a fost raportat la 112 și a avut loc pe DN 6, intre Caransebeș și Buchin. Doi adulți și […] Articolul…