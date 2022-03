Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, la ieșirea din localitatea carașeana Topleț spre Orșova, puțin dupa ora 15:00. Au fost implicate doua autoturisme in care se aflau in total cinci persoane, intre care doi minori. La sosirea echipelor de intervenție la fața locului, una dintre persoanele…

- Un accident in lanț a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1.20, pe DN 72, la km 74+200, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN72, pe sensul de mers Targoviște – Ploiești, ar…

- Astazi, in jurul orei 14.30, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Judetean 546, in comuna Maruntei, judetul Olt.Din primele verificari, politistii Biroului Rutier Slatina au constatat faptul ca, in eveniment, a fost implicat un…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi intr-o localitate din Cluj, iar in urma impactului puternic o persoana de 39 de ani a murit. Alte șase persoane, printre care și copii, au fost ranite.

- Accident grav in județul Satu Mare. Un barbat de 35 de ani a murit pe loc in timp ce era tras pe zapada de mașina unui prieten. Alte doua tinere au fost ranite grav. Totul s-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.00, pe drumul forestier "Brada", situat in extravilanul localitații…

- Spaniolul Saturnino de la Fuente Garcia a murit la varsta de 112 ani si 341 de zile, a anuntat miercuri Guinness World Records, transmite AFP. Nascut pe 11 februarie 1909, la Puente Castro, el a fost declarat cel mai batran barbat la varsta de 112 ani si 211 de zile, informeaza Agerpres. Pentru…

- Un barbat de 35 de ani a murit, iar o femeie și doi copii, de 5 și 7 ani, au fost raniți intr-un accident produs marți in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 68, la ieșire din localitatea Sarmizegetusa. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de…