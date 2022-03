Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, la ieșirea din localitatea carașeana Topleț spre Orșova, puțin dupa ora 15:00. Au fost implicate doua autoturisme in care se aflau in total cinci persoane, intre care doi minori. La sosirea echipelor de intervenție la fața locului, una dintre persoanele…

- O persoana a murit, iar patru, printre care doi copii, au ajuns la spital, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza pe DN 6, in județul Caraș-Severin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Grav accident rutier sambata, la ieșirea din Turda inspre județul Alba. Potrivit ISU Cluj, o persoana a decedat. „Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la ieșirea din municipiul Turda inspre județul…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Un accident rutier cu doua autoturisme implicate, a avut loc astazi, 20 februarie, pe raza satului Gropeni, comuna Balcauti. In urma evenimentului doi adulti si doi minori sunt transportati la spital pentru ingrijiri medicale, transmite ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Interventie…

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!

- Accident tragic la o trecere de cale ferata, in comun a Miceștii The post FOTO: Accident tragic la o trecere de cale ferata in Miceștii de Campie! Doi copii din Mureș au murit, iar doi barbați au ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Accident tragic la o trecere…

- Tragedie in noaptea dintre ani. O persoana a murit, iar alte doua s-au ales cu mai multe rani in urma unui grav accident rutier. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 23:00, in apropiere de satul Ghindești, raionul Florești.