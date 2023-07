Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lanț, in care au fost implicate patru autoturisme și un tir, a avut loc, duminica dupa-amiaza, la kilometrul 428, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Deva, la coborarea din zona localitații Margina. „La ora 13:11 am fost solicitați sa…

- Un sofer a fost surprins ieri de radar pe autostrada A1 ruland cu peste 200 de kilometri la ora. Vitezomanul s-a ales cu o amenda de 2.900 lei si a ramas fara permis pentru patru luni de zile. Polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au oprit pe A1, in zona localitații Margina, judetul…

- NEATENȚIE… Accident cu doua victime, produs in aceasta seara, la orele 18.30, la Barlad, in cartierul Deal, la intersecția strazii Cerbului cu strada 1 Decembrie. Un taxi care venea regulamentar pe Cerbului, a intrat intr-un autoturism care a ieșit brusc, fara a se asigura, de dupa un alt autoturism…

Politistii cauta o persoana care joi a furat 10.000 de lei si 200 de euro din seiful unei sali de jocuri, dupa ce a amenintat-o…

- Grav accident rutier produs, vineri dimineața, pe DN6 in județul Timiș. In evenimentul rutier a fost implicat un microbuz transport pasageri, care venea din Germania. In acesta se aflau noua adulți și un copil. Citește și: Argeș. Accident cu doua mașini. Femeie transportata la spital Primele informatii…

