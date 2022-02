Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob Circulația se desfașoara momentan doar pe banda a doua pe autostrada A1, la kilometrul 471, sensul de…

- Circulația se desfașoara momentan doar pe banda a doua pe autostrada A1, la kilometrul 471, sensul de mers de la Lugoj spre Timișoara. Puțin dupa ora 15:00, o camioneta a acroșat autoturismul firmei de paza care patruleaza pe autostrada, mașina care se afla oprita pe banda de urgența. In urma accidentului,…

- Un conducator auto in varsta de 62 de ani a fost ranit si a primit ingrijiri din partea paramedicilor dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile pe A1, potrivit Agerpres. "In aceasta dupa-amiaza, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe A1, Bucuresti-Pitesti,…

- Un cetațean afgan de 26 de ani, acuzat de omor dupa un incident care a avut loc acum exact un an, este dat in umarire de Poliția Romana in cadrul campaniei EU Most Wanted 2021, lansata la nivel european. Potrivit IGPR, aproape toate statele membre participa, in acest an, la campania EU Most Wanted și…

- In urma cu puțin timp, un accident grav s-a produs in localitatea Gorban din județul Iași. Din primele informații , un barbat, in varsta de 50 de ani, a fost acroșat de un autoturism. Insa, șoferul a fugit de la fața locului. In momentul de fața sunt filtre de poliție in tot orașul pentru a identifica…

- Un biciclist a decedat in urma unui accident rutier in afara orașului Ineu. El a fost lovit de un autoturism. „Astazi, in jurul orei 17.30, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, pe D.N.79, in afara localitații Ineu. In urma verificarilor a reieșit ca un barbat de 57 de ani,…

- Poliția a fost sesizata luni, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca . O autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența ca…

- Un barbat a ramas incarcerat in mașina sa, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca. Acesta a fost extras de pompieri și transportat la spital. „O autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj…