- Locomotiva unui tren de marfa care transporta carbune a deraiat marți dimineața pe ruta Babeni-Alunu, in județul Valcea. In urma accidentului, rezervorul locomotivei s-a spart si circa doua tone de motorina s-au scurs in sol, au transmis reprezentantii ISU Valcea.

- „Din telenovela «Incercarea moarte n-are». Episodul – fara numar. fara numar”, Garda de Mediu anunța o noua captura de marfa second hand la Frontiera de... The post „Din telenovela «Incercarea moarte n-are»”: marfa second hand, adusa ilicit in Romania, oprita de Garda de Mediu appeared first on Special…

- La doua saptamani de la accidentul feroviar din Grecia, Romania a fost la un pas de o tragedie similara. Doua trenuri s-au tamponat la Roșiori și aproape 300 de oameni au intrat in panica, in urma coliziunii. Cu noroc, doar 12 au suferit lovituri ușoare. Din nefericire insa, autoritaților le-au trebuit…

- Eveniment Agenția de Investigare Feroviara Romana va ancheta incidentul de pe calea ferata martie 13, 2023 11:26 Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a transmis un comunicat de presa, in care precizeaza circumstanțele care au dus la producerea evenimentului feroviar, care a avut loc in aceasta…

- Realizate cu eforturi extraordinare si cu o cheltuiala greu de suportat de catre un stat aflat la inceput de drum, Caile Ferate Romane au o soarta scrisa intre glorie si decadere. Stim cu totii ce aventura e uneori sa calatoresti cu trenul. Dar putini stim cum arata drumul de fier la inceputurile lui…

- Mihail Șaran, directorul și fondatorul companiei „Bismobil Kitchen", a fost reținut „acum cateva zile in urma" pe Aeroportul Internațional Chișinau in timp ce intenționa sa pasaseasca țara, informeaza publicația Ziarul de Garda, din Moldova. Compania este acuzata ca a lasat fara bani și fara mobila…

- ”Vola.ro confirma ca este in curs de a finaliza procesul de rambursare a tuturor clientilor care au avut zboruri Blue Air anulate cu plecare incepand cu data de 6 septembrie 2022. Peste 10.000 de clienti Vola.ro au fost afectati de anularile Blue Air, iar prejudiciul adus se ridica la peste 1.000.000…