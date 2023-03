Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar grav in gara din Galați. Potrivit primelor informații, o locomotiva ar fi intrat cu viteza intr-un vagon de calatori. Din primele informații, patru persoane au fost ranite.

- Mecanicul trenului de calatori care a lovit o garnitura de marfa in gara din Roșiorii de Vede, luni dimineața, a fost reținut de polițiști. Instanța a decis insa eliberarea lui și cercetarea sub control judiciar.

- Un accident feroviar ce a avut loc in Egipt, la nord de capitala țarii, Cairo, s-a soldat cu victime. La fața locului au intervenit salvatorii, pentru a prelua raniții și a le acorda ajutor. Doi oameni au murit și mai mulți au fost raniți, marți, intr-un accident de tren la nord de Cairo, a anunțat…

- Au aparut noi detalii cu privire la tragedia din Grecia. Dupa ce 57 de oameni și-au pierdut viața, prin care și un roman, s-a aflat faptul ca șoferul se deplasa in direcția opusa, atunci cand s-a lovit de un marfar.

- Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 85 au fost ranite, in cursul nopții de marți, in Grecia, in urma coliziunii dintre un marfar și un tren de pasageri. Acesta facea legatura intre Atena si Salonic.

- O femeie de 35 de ani a fost ranita, dupa ce autoturismul in care era pasagera s-a izbit de un tren Regio, marti seara, in zona Padurii Verzi de la iesirea din Timisoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…

- Au scapat ca prin minune cu viața dupa ce au fost loviți de tren. Este vorba despre doua persoane implicate intr-un accident feroviar in localitatea ialomițeana Alexeni. Mașina in care se aflau a ajuns un morman de fiare.