- Accident rutier intre doua tramvaie, in apropierea Cimitirului Bellu din Capitala. Este vorba de doua tramvaie de pe liniile 7 si linia 11 care s-ar fi lovit din cauza unuia dintre vatmani care nu a manevrat un macaz. Conform pompierilor militari, sapte persoane au fost ranite usor.

- Margherita de la Clejani a fost autoarea unui accident grav din Capitala chiar in dimineața zilei de sambata, scrie Cancan . Conform primelor informații, incidentul rutier a avut loc pe strada Norilor din București, iar Margherita ar fi afișat un comportament suspect fața de oamenii legii, lucru ce…

- Media zilnica a numarului de persoane care au circulat cu metroul in perioada starii de urgenta s-a situat undeva la 61-63.000, comparativ cu 650.000 inainte de declansarea crizei sanitare, iar in prima zi a starii de alerta, 140.000 de calatori au apelat la acest mijloc de transport, a declarat,…

- Un grav accident de circulație s-a produs astazi de dimineața in Capitala, dupa ce un autoturism care ieșea de pe o strada secundara nu a acordat prioritat. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje medicale. In urma impactului puternic, au rezultat cinci victime, printre care un copil de trei…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe șoseaua de centura a municipiului București, intre orașul Pantelimon și autostrada A2 (județul Ilfov), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un tir și trei autoturisme. In urma impactului, patru persoane…