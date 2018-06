Stiri pe aceeasi tema

- Accident devastator. Un TIR a spulberat o Skoda al carei sofer a adormit la volan, la peste 100 km/h. Soferul de 28 de ani a murit , iar pasagerul de 25 de ani e in stare grava si i-a fost amputata o mana. Un groaznic accident s-a produs in Bacau, intre un autoturism și un tir. In autoturism se aflau…

- Ancheta este in plina desfasurare in cazul tragediei care a avut loc in Ungaria, unde 9 romani din Mures si-au pierdut viata. Noi detalii șocante au ieșit la iveala. Soferul microbuzului in care se aflau transmitea live pe Facebook si nu si-a dat seama ca nu mai este pe autostrada, asa ca a intrat in…

- Cumplitul accident de circulație petrecut marți, la 60 km de Budapesta, in care, conform primelor informații primite prin Ministerul de Externe, de la poliția ungara, murisera șapte romani din microbuzul intrat in coliziune cu un tir, este corectat cu noi informații. In microbuz se aflau noua persoane,…

- Noua romani au murit intr-un accident de microbuz, produs ieri langa Budapesta, in Ungaria. In momentul impactului, șoferul ar fi facut transmisiune live pe Facebook, care a și provocat accidentul.

- Accident groaznic pe o șosea din Ungaria. Noua romani și-au pierdut viața dupa ce microbuzul in care se aflau a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un camion. Potrivit politiei de peste Prut, tragedia a fost filmata și transmisa in direct pe o rețea sociala.

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea."Accidentul de circulatie s-a produs la intersectia…

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta mergea pe marginea drumului, iar șoferul nu l-a observat, avand in vedere ca era intuneric și barbatul nu purta vesta reflectorizanta. Accidentul s-a petrecut pe DN6, intre Remetea Mare si Izvin. Soferul…

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-masa, pe strada Primaverii din Cluj-Napoca. Șoferul unui taximetru nu a acordat prioritate de trecere tramvaiului și a intrat in coliziune cu acesta. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:00. Vatmanul nu a putut evita impactul cu taximetrul. Garnitura de tramvai…