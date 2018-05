Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lovit in noaptea de miercuri spre joi zeci de tinte militare iraniene in Siria, ca represalii la tirurile cu rachete atribuite Iranului asupra unor pozitii ale Israelului pe Platoul Golan, a indicat un purtator de cuvant militar israelian, citat de AFP, conform agerpres.ro. Operatiunea…

- Israelul a ordonat marti seara autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat "activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria". Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS…

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Forțele guvernamentale siriene sunt in alerta, dupa ce președintele Donald Trump a avertizat ca americanii sunt pregatiți sa atace Siria cu rachete. Armata rusa urmarește situația din regiune și susține ca a observat forțe navale indreptandu-se spre Golf.

- Armata rusa a anuntat miercuri ca urmareste indeaproape situatia din jurul Siriei si ca a observat forte navale americane indreptandu-se catre Golf, relateaza Reuters preluata de agerpres. Marina americana a afirmat marti ca un grup naval al SUA, in frunte cu portavionul USS Harry S. Truman,…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.