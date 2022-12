Un nord-coreean și-a luat de băut pe datorie, cu carnetul de partid. Ce s-a întâmplat Autoritațile din Coreea de Nord verifica toate carnetele de membru de partid, dupa ce un barbat l-a folosit pentru a-și lua de baut pe datorie, dar nu a mai platit, murdarind astfel „bunul renume al partidului”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

