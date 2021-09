Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara.

- Potrivit digi24.ro, o cantitate mare de dioxid de sulf este injectata spre Europa. Dioxidul de sulf aduce poluare suplimentara, o potențiala racire a solului și compuși chimici secundari (acizi, sulfați, etc) care sunt aduși la sol prin precipitare, precipitații…

