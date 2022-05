Stiri pe aceeasi tema

- Norul de fum din zona Cernobil se va deplasa catre estul Ucrainei si apoi sud-vestul Rusiei, in perioada 20 - 22 mai 2022, cand directia dominanta a vantului va fi dinspre vest catre est, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a Romaniei, iar ministerul Mediului roman subliniaza ca nu…

