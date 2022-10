Un noiembrie nemilos pentru Italia Nu va fi nevoie de prea mult pentru a impinge Italia, care este foarte indatorata, intr-o criza a datoriilor, deoarece deja flirteaza cu randamente ale obligațiunilor apropiate de niveluri nesustenabile. Riscul cel mai mare este acela al unei greve a cumparatorilor, asemanatoare cu recenta prabușire a pieței britanice a titlurilor de stat. Ceea ce se […] The post Un noiembrie nemilos pentru Italia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

