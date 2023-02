Federatia Romana de Hochei pe Gheata se declara consternata de atitudinea lipsita de fair play, respect si consideratie a Sport Club Miercurea Ciuc dupa ce a refuzat sa joce in campionatul Romaniei dar a facut-o fara nicio prpblema in Erste Liga. Desi clubul avea programat un meci oficial in Campionatul National de Seniori, Sport Club Miercurea Ciuc a anuntat in preziua evenimentului ca nu poate juca din motive de ‘accidentari si viroze’. Doua zile mai tarziu, SC Miercurea Ciuc a jucat insa in formatie completa in Erste Liga, competitie in care concureaza echipe de club din Ungaria si din Romania…