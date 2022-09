Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Oradea care detine certificat de nevazator a reusit performanta sa obtina permis de conducere. El a fost ajutat de sotie, care a modificat actele medicale. Ilegalitatea a iesit la iveala atunci cand cei doi au divortat, scrie Antena3. Doi oradeni, fosti soti, sunt judecati pentru fals…

- Un barbat din Oradea cu grave probleme de vedere a reușit sa iși reinnoiasca permisul de conducere. Frauda a ieșit la iveala in 2021, dupa ce fosta soție l-a denunțat atunci cand au divorțat. In prezent, ambii foști soți au primit pedepse. Dar iata cum s-a intamplat totul! Planul ireal pus la cale!…

- Doi oradeni, fosti soti, sunt judecati pentru fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals pentru ca au masluit rezultatul analizelor oftalmologice, astfel incat barbatul cu probleme de vedere sa-si poata reinnoi permisul de conducere. Frauda a iesit la iveala dupa ce sotii au divortat, iar femeia…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc sambata dimineața pe DN 19, in județul Bihor. Pompierii intervin pentru descarcerarea unei persoane. Traficul in zona este ingreunat.

- Ministerul Justiției asigura ca Rudel Obreja, fostul președinte al Federației de Box condamnat la 5 de ani de inchisoare in Dosarul „Gala Bute” care sufera de cancer, a avut parte asistența medicala de specialitate in peniteniciar, dupa ce soția sa, Antonia, acuza tratamentul pe care acesta l-ar fi…

- Raportul Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) cu privire la inmatricularile de autoturisme noi din Romania arata o scadere in iunie, insa creșterile din lunile anterioare mențin piața auto pe plus. Datele DRPCIV privind inmatricularile de autoturisme in primele…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba a eliberat primul "numar verde" in judetul Alba, respectiv "AB (...) KWH", ales special pentru a indica puterea bateriei vehiculului electric pe care va fi atasat, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES,…

- In vederea imbunatații activitații de relații cu publicul, respectiv eliminarea cozilor la ghișee, prefectul județului a dispus instalarea și implementarea unui sistem electronic cu bonuri de ordine la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. Potrivit…