Un nevaccinat va primi daune morale! Decizie surprinzătoare a instanței Curtea de Apel București a admis in parte acțiunea Asociației Civice Stop Discriminarii Cetațenilor și a reclamantului Dan Bazavan, dupa ce acesta a mers in instanța pentru ca Uniunea Naționala a Barourilor din Romania nu l-a primit la examen, in 2021, pentru ca nu era vaccinat și a refuzat testarea, transmite ClujJust . Instanța a dispus ca UNBR sa-i plateasca lui Bazavan daune morale de 5.000 de lei. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs. „Eu sunt nevaccinat și refuz testarea. Cu 4 zile inainte de examen am fost notificați ca trebuie sa facem aceste dovezi. Și m-am prezentat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

