Un neamt vine sa studieze in Romania Un neamț vine sa studieze in Romania si se imprieteneste cu un roman. Dupa ce isi termina studiile, il invita pe roman la el acasa. Romanul ramane uimit cand vede o casa frumoasa, cu Mercedes la scara si il intreaba cum de a reusit in asa putin timp sa se imbogateasca. – Vezi podul ala? zice neamtul. Ei, din zece saci de ciment, doi ii luam eu, ca asa am invatat in Romania. Dupa un an de zile, neamtul ii intoarce vizita romanului si ramane cu gura cascata cand vede o vila de 20 de camere, Ferrari in garaj. Il intreaba cum a facut la care romanul ii raspunde: – Vezi podul ala ? zice romanul. La… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

