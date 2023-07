Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus 2-1 in meciul cu Dinamo și are punctaj maxim dupa primele doua runde. „Cainii”, reveniți dupa un an de „B”, inca n-au cunoscut gustul victoriei in SuperLiga. Reporterul GSP a fost pe stadion și face o sinteza a evenimentelor desfașurate pe „Arcul de Triumf”, la meciul la care au asistat…

- Dupa un an de pauza in Superliga, FCSB - Dinamo, meciul cu cel mai mare impact din istoria fotbalului romanesc, revine cu un nou episod. Partida e programata astazi, de la 21:30, derby-ul jucandu-se pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.Pe Arena Naționala concerteaza Depeche Mode pe 26 iulie,…

- FCSB - Dinamo, Derby de Romania, este comentat pe GSP.ro de Cristian Geambașu (editorialist GSP), Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP) și Remus Raureanu (reporter special GSP). Mai jos gasiți opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. FCSB - Dinamo va avea loc astazi, de la 21:30,…

- Fostul arbitru Adrian Porumboiu (72 de ani) a reacționat dupa ce Gazeta Sporturilor a prezentat topul oficialilor care au condus cele mai multe „Derby de Romania”, duelurile FCSB / Steaua - Dinamo. GSP.ro a anunțat in exclusivitate in aceasta dimineața ca Sebastian Colțescu va fi la centru la FCSB -…

- FCSB a semnat contractul de inchiriere a stadionului „Arcul de Triumf”, care va gazdui derby-ul cu Dinamo din etapa a doua a SuperLigii, sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Este cert: duelul FCSB - Dinamo va avea loc pe arena „Arcul de Triumf”. Din informațiile GSP.ro, FCSB și administratorii arenei…

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…

- FCSB a inceput perfect campionatul, cu o victorie clara la Tg. Jiu, 3-1 impotriva celor de la FCU Craiova. Vicecampioana a aratat un joc consistent, a controlat cap-coada confruntarea, insa e posibil sa plateasca extrem de scump in urma acestei partide. Cei mai importanți doi jucatori ai roș-albaștrilor…

- Daca cei de la FCSB și-au facut calculele și eventualele caștiguri din Derby-urile de Romania cu Dinamo, singurul club care a salutat revenirea roș-albilor in SuperLiga a fost Rapid București. Giuleștenii, alaturi de cei de la Petrolul Ploiești, au fost singurii care au felicitat Farul Constanța pentru…