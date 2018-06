Un muzeu din Rusia a descoperit un ordin secret pentru distrugerea arhivelor GULAG-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea tensiunilor cu Rusia a determinat Washingtonul sa reactiveze A Doua Flota a SUA pentru a intensifica prezenta NATO in Oceanul Atlantic, scrie The Guardian. Anunțul a fost facut de Johnny Michael, unul dintre purtatorii de cuvant ai Pentagonului. Oficialul a adaugat ca centrul de comanda va…

- Comitetul National al Partidului Democrat a dat in judecata Guvernul rus, echipa de campanie a lui Donald Trump si WikiLeaks, acuzand existenta unei conspiratii pentru influentarea alegerilor prezidentiale din 2016 in favoarea lui Donald Trump, scrie The Guardian.

- Jurnalistul de investigatie rus, Maksim Borodin, care a confirmat decesul unor mercenari rusi in Siria, a murit dupa ce a cazut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unei cladiri din orasul sau natal, Ekaterinburg, scrie The Guardian. Borodin lucra ca reporter pentru site-ul Novy…

- "Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea Britanie si Franta, care au raspuns, la 14 aprilie 2018, de o maniera ferma si proportionala la atacul chimic din localitatea Douma, Ghouta de Est (R. A. Siriana), soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii", a scris Liviu Dragnea…

- Yulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, Serghei Skripal, un fost spion rus, a declarat ca nu va accepta ajutorul oferit de ambasada Rusiei la Londra, conform unui comunicat publicat de politia metropolitana, scrie The Guardian.In comunicatul publicat miercuri, ea sustine ca…

- Autoritatile ruse au respins vineri informatiile publicate in cotidianul britanic The Times potrivit carora substanta utilizata pentru a-l otravi pe fostul spion rus Serghei Skripal a fost produsa intr-un oras inchis din regiunea Volga, scrie agerpres.ro.

- Platforma de blogging Tumblr a descoperit 84 de conturi despre care spune ca au fost folosite de o grupare din Rusia pentru a distribui dezinformari in timpul campaniei electorale americane din 2016, scrie The Guardian.