Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Romania este printre cei șase laureați ai concursului internațional de creație artistica The Water We Want, organizat de Rețeaua Internaționala a Muzeelor Apei (WAMU-NET), sub patronaj UNESCO. Aquatim a ales fotografia sa drept reprezentare.

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (247) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist Revista “Dilema” nr. 10 din 9-15 mai 2024 are un “Dosar” cu o tema incitanta: “Muzica si versurile”. Aceasta tema a constituit arhitectura dezbaterilor “Conferintelor Dilema” de la…

- Start cu stangul in viața. Un tanar de 20 de ani din Dangeni a fost prins conducand beat și fara permis Vineri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.9 Vlasinești au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tanar, de 20 de ani, din comuna Dangeni, cercetat sub aspectul…

- Muzica diversa, originala, speciala și, nu in ultimul rand, noua. Noutați, in aceasta saptamana, de la Lemon Bucket Orkestra, Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly,... The post Special New Music | Piese noi de la Lemon Bucket Orkestra, Fat White Family, Psychotic Monks, John Cale, Angelica Garcia,…

- In județul Botoșani, cateva comune incep sa se bazeze pe tehnologii industriale moderne pentru a dezvolta comunitațile, dar și pentru a face economie la buget. Printre altele, au iluminat stradal cu telegestiune, stații de apa și canalizare controlate prin senzori sau pompe de caldura.

- O urmarire ca in flme s-a soldat cu o intervenție chirugicala pentru un tanar in varsta de 25 de ani din judetul Suceava. Acesta a fost impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic. In urma incidentului, tanarul a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe…

- Satul Vatra din județul Botoșani seamana cu un labirint populat, avand zeci de ulițe care se intrepatrund și se despart, ce sunt cunoscute doar de localnici. Catunul a fost gandit așa in Evul Mediu, pentru a feri populația de atacurile tatarilor.