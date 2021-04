Un mureșean RUPT DE BEAT se plimba cu mașina prin Bistrița! Ce alcoolemie avea Polițiștii Secției 1 Poliției Rurala Bistrița au depistat un mureșean de 59 de ani, iar la controlul efectuat, au constatat ca se afla sub influența alcoolului. Barbatul, din Chiheru de Sus, a fost depistat pe Drumul Județean 162, pe raza localitații Teaca, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,22 mg/l […] Sursa articolului: Un mureșean RUPT DE BEAT se plimba cu mașina... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

