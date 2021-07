Un mureșean de 26 de ani ucis de un urs în Harghita Tanarul de 26 de ani atacat de urs la stana de la limita judetelor Harghita si Suceava, dat disparut cu o zi urma, a fost gasit mort la circa 300 de metri de locul unde fusese vazut ultima oara, iar jandarmii au recuperat trupul si l-au coborat de pe munte inspre judetul Harghita, a anuntat, … Post-ul Un mureșean de 26 de ani ucis de un urs in Harghita apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul ursului a avut loc aseara, in zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures. Trei barbati au incercat sa alunge animalul care atacase o bovina in zona unei stane. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit de urs, suferind mai multe leziuni si a fost transportat la o…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, a informat, vineri, ca evenimentul privind atacul de urs din zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures a avut loc pe raza judetului Harghita. El a precizat ca ursul ar fi atacat o bovina in zona unei stane din judetul Harghita…

- Atacul a avut loc in zona fondului forestier arondat județelor Suceava – Harghita – Mures The post Ciobani atacați de urs la o stana din județul Harghita! O victima a fost transportata in stare critica la un spital din Suceava! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ciobani atacați…

- Un cioban a fost omorat de un urs, iar un altul a suferit rani grave, dupa ce animalul a atacat, vineri seara, o stana din județul Harghita. Vineri seara, o stana, care se afla la granita dintre judetele Suceava si Harghita, a fost atacata de un urs, care a luat o vaca si a plecat. […] The post Un cioban…

- Inca cinci noi focare de gripa aviara au fost confirmate in gospodarii ale populatiei din judetele Harghita si Mures, ca urmare a verificarilor efectuate dupa depistarea, la inceputul lunii mai, a focarului din exploatatia comerciala din localitatea mureseana Ungheni. Autoritatea Nationala Sanitara…

- Ultimul veteran de razboi al orașului Sarmașu, Teodor Iclodean, a fost condus pe ultimul drum marți, 25 mai, la varsta de 102 ani. "Nu a fost un om oarecare, a fost unul dintre aceia care și-a pus viața pentru ca noi astazi sa fim liberi. A trecut la Domnul in liniște și cu seninatate, așa … Post-ul…

- Autoritațile au raportat azi 392 de imbolnaviri noi, dintr-un numar total de 11 mii de teste PCR și antigen. Numarul deceselor anunțate este de 48, iar la ATI se afla in acest moment 753 de pacienți In județele din centrul țarii situația este destul de buna. Covasna nu a raportat nici un caz, Harghita…

- Doar trei județe din țara se mai afla in scenariul roșu de risc epidemiologic. In București și in județele Cluj și Ilfov rata infectarilor cu Covid-19 este de peste 3 la mie. Județele Ilfov (3,01), Cluj (3,01) și Capitala (3,12) inregistreaza rate de incidența de peste 3. Muncipiul București și județul…