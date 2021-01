Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, banuit de infractiuni la regimul rutier, a fost retinut pentru 24 de ore. Ulterior,instanta de judecata a dispus fata de cel in cauza masura arestarii preventive. La data de 7 ianuarie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.8 Petelea au retinut un barbat, din comuna Ibanesti, banuit…

- Un barbat din comuna mureșeana Ibanești a ajuns vineri dupa gratii pentru 30 de zile The post Barbat din Mureș, care a condus fara permis, arestat pentru 30 de zile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, care a condus fara permis, arestat pentru 30 de zile Credit…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere, iar mașina, neinmatriculata, avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Tanarul a fost reținut. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- Polițiștii Secției 4 Leordina, au fost sesizați marti, 8 decembrie, la ora 16.57, prin SNUAU 112 despre producerea unui accident de circulație pe DN 18 in Leordina. La fața locului polițiștii au constatat ca a avut loc un impact intre un autoturism condus dinspre Petrova spre Vișeu de Jos de catre…

- Politist arestat preventiv pentru trafic de influenta Acesta a primit mita in valoare de 2.800 lei pentru a i convinge pe politistii rutieri sa restituie un permis de conducere suspendat. Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita a fost arestat preventiv pentru…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, din Harsova, a fost arestat preventiv la Tandarei, dupa ce a fost prins conducand fara permis, a refuzat prelevarea de probe pentru stabilirea alcoolemie si a lovit cu masina o politista.

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au oprit in trafic, pe raza comunei Grebenisu de Campie, un autoturism, condus de o tanara, de 23 ani, din comuna Band. In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca aceasta nu poseda permis de conducere valabil pentru…