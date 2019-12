Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor celui mai recent studiu de piața realizat de catre MEDNET Marketing Research Center, 89,6% dintre persoanele din mediul urban intenționeaza sa cumpere cadouri de Moș Nicolae pentru cei dragi. Și în acest an, cadourile preferate ramân dulciurile (72,5%), urmate de jucarii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit unor surse oficiale agerpres. Klaus Iohannis participa,…

- In perioada 2 – 6 decembrie 2019, intre orele 10.00 și 16.00, Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza Targul de cadouri de Moș Nicolae. La targ puteți gasi produse confecționate de meșteri populari și artiști plastici pentru cei dragi. Tot in aceasta perioada, cei ce doresc sa faca o fapta buna…

- Angajații romani vor cheltui tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de cadouri, servicii turistice și bilete la festivaluri și spectacole, in ultimele 2 luni ale anului, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma de beneficii extrasalariale…

- Utilizatorii de internet intentioneaza sa ofere cadouri de Craciun, in medie, unui numar de 10-11 persoane, iar bugetul pentru cadouri este cel mai mare din ultimii cinci ani, potrivit unui sondaj al platformei Compari.ro

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decis sa renunțe la achiziția de noi ținute din blana naturala, dar le va purta in continuare pe cele pe care le deține in garderoba, potrivit The Guardian, conform Mediafax.

- Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o vizita luna viitoare in SUA, impreuna cu fiul lor Archie, in varsta de cinci luni, pentru a petrece Ziua Recunostintei in Los Angeles, alaturi de mama lui Meghan, Doria Ragland. In decembrie, ducii si fiul lor se vor afla la resedinta regala din…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si Irlandei de Nord va gazdui o receptie pentru liderii statelor NATO la Palatul Buckingham cu prilejul marcarii a 70 de ani de la crearea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez…