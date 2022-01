Un municipiu cu 2 steme. Se întâmplă la Carei In Republica de la Carei legile sunt valabile doar pentru cei care nu fac parte din grupul de interese care conduce cu mana de fier orașul. Daca are loc un accident de munca mortal la o societate oarecare, fara susținere politica, se aplica imediat legea in vigoare și curg comunicatele despre eveniment. Cand e vorba de un accident de munca la o societate abonata la lucrarile din județ, cu totul alta este abordarea. Adica batista pe țambal. Careienii depun flori și aprind lumanari la locul accidentului de munca mortal din centrul orașului La fel se petrece și in cazul Primariei Carei cu conducere… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

