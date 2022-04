Stiri pe aceeasi tema

- Un roman muncitor a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce un teribil accident de la locul de munca i-a adus decesul. Tanarul lucra in construcții și avea varsta de 25 de ani. Familia lui este plina de durere și nu poate accepta ceea se s-a intamplat.

- Un tanar roman s-a stins din viața, dupa ce un accident grav de motocicleta a avut loc, in Italia. Din pacate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un roman, in varsta de 53 de ani, care a fost atacat pe strada, s-a stins din viața, in Italia. Evenimentul tragic a avut loc pe strada Rivoli provincia Torino din Italia. Medicii au ajuns cat de repede au putut și l-au transportat la spital, dar din pacate, victima a murit cateva ore mai tarziu.

- Sa te lupți cu o viața grea, dar apoi, sa savurezi succesul este o poveste ca din filme. Dar, poate deveni o motivație. Aceasta poveste a unui om al strazii iți va oferi exact acest lucru. Nick Mocuta, un barbat in varsta de 37 de ani, s-a mutat in SUA din Romania cu doar 500 […] The post Romanul care…

- O romanca, in varsta de 52 de ani, a ajuns in stare critica la spital și a refuzat tratamentul Covid. Ea s-a stins din viața cateva ore mai tarziu. Femeia se afla intr-o situație foarte grava.

- Un muncitor roman, in varsta de 45 de ani, a murit intr-un accident cumplit, in Germania. Familia lui primește sprijin din partea germanilor. Barbatul a fost ucis de o creanga care i-a cazut in cap, iar ranile au fost foarte puternice.

- O familie de romani, din Italia, a fost otravita ieri dupa-amiaza. Din pacate, tatal s-a stins din viața, iar mama și baiatul lor au fost transportați de urgența la spital. Femeia este in continuare in stare grava.

- Un incident tragic a avut loc in Spania. Un muncitor s-a stins din viața, dupa ce un transport de morcovi a cazut peste el. Barbatul a fost ingropat de viu in timp ce lucra la un depozit agricol.