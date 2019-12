Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii au sistat cautarile barbatului cazut cu motostivuitorul in apa, in Portul Constanța, dupa ce nu au reușit sa il gaseasca luni, pana la ora 22.00. ISU Constanța a anunțat ca acțiunea va fi reluata marți dimineața, potrivit Mediafax.Luni seara, un barbat a cazut cu motostivuitorul…

- Un muncitor care lucra la construcția unui bloc din Otopeni a cazut de la o inalțime de 10 metri, echipajul SMURD care s-a deplasat la fața locului constatand decesul barbatului. Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov va demara o ancheta, scrie Mediafax.Polițiștii din Otopeni au fost sesizați…

- O nava cu peste 14.000 de oi s-a rasturnat, duminica, in Portul Midia, informeaza digi24.ro. Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, incarcata cu 14.600 de oi si un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a inclinat periculos si s-a scufundat partial pe bordul drept, duminica, in bazinul…

- Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne continua verificarile pentru gasirea minorului in varsta de 8 ani, dat disparut sambata.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, in aceste momente, la cautarile minorului participa din cadrul ISU Constanta: doua autospeciale de scafandrii cu…

- Un barbat care efectua lucrari la balconul unui bloc, a cazut de la etajul 2 al unui bloc din microraionul Post-ul TARGOVIȘTE: Un muncitor care lucra la un balcon de bloc a cazut de la etajul 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii din județul Constanța intervin pentru salvarea unui barbat cazut intr-un canal de 2 metri de pe raza comunei Chirnogen, potrivit Mediafax.La fața locului s-au deplasat cinci salvatori din Chirnogeni cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și prim-ajutor, sprijiniți…

- O fetița de 11 ani din Gura Sutii, Dambovița, este de negasit de vineri dupa-amiaza. Nu a mai ajuns acasa dupa orele de la școala. Familia se gandește la ce e mai rau și roaga oamenii care au vazut-o sa sune la 112.

- Un muncitor a fost transportat la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc aflat in constructie, in municipiul Sibiu. El a cazut pana la nivelul etajului unu, suferind mai multe fracturi si fiind in stare destul de grava. Potrivit reprezentantilor Serviciului…