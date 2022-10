Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor de la compania de salubrizare din Galați a murit dupa ce a fost strivit de autoutilitara condusa de colegul lui. Accidentul s-a produs sambata pe o strada din oraș in timpul serviciului, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prietenii barbatului din Lugoj, care a fost ranit grav, joi seara, refuza sa creada ca acesta a incercat sa isi puna capat zilelor. Lugojeanul este in stare grava la spital, iar medicii incearca sa faca minuni pentru a il tine in viata. Politistii au inceput sa analizeze imaginile pe care insusi tanarul…

- A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in rem, dupa accidentul șocant, petrecut duminica in Defileul Jiului: un barbat a murit lovit de o bucata de stanca desprinsa de pe versant.

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si 28 ranite intr-un atac cu racheta comis de fortele ruse si care a lovit un convoi cu ucraineni care fugeau din orașul Zaporojie. ATENȚIE! URMEAZA IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL.

- Un barbat in vastra de 32 de ani, din Chișinau, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a IP Rașcani a DP mun. Chișinau, dupa ce ar fi comis doua talharii și un jaf. Conform informațiilor, oamenii legii au stabilit ca suspectul acționa pe timp de noapte, și sustragea bunurile victimelor…

- Cand realitatea e sub nasul tau, dar o ignori, ajungi uneori sa vezi crudul adevar pe retelele sociale. In doar patru zile, un cont de Tik Tok a adunat 21 de mii de urmaritori si peste 200 de mii de aprecieri.

- Iresponsabilitate totala pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei. O adolescenta a fost la un pas de a fi spulberata de o masina dupa ce a fost lovita de catre un baiat, iar in urma loviturii ajunge pe sosea.

- O inregistrare de numai 10 secunde, din timpul unei confruntari directe intre fortele ucrainene si invadatorii rusi, surprinde lichidarea de catre un lunetist a unui ocupant aflat in pozitie de tragere, la o fereastra. Ukrainian sniper takes out a Russian soldierVideo: Telegram channel of Andriy Tsaplineko,…