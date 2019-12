Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Cel puțin patru membri ai echipajului unui avion cargo de tip Antonov-12 care a aterizat vineri dimineața de urgența in vestul Ucrainei au decedat, au informat oficiali ucraineni, citați de Reuters, informeaza Mediafax.

- Senator PNL de Caraș Severin Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorurilor și personalului asimiliat, nu doar a chiriei, ci și a ratei platite pentru achiziționarea unei locuințe, in cazul in care aceștia nu primesc locuințe de serviciu.…

- Un copil de 14 ani a murit, marți seara, dupa ce s-a electrocutat și a cazut de pe un stalp in orașul vasluian Negrești. Incidentul s-ar fi petrecut sub privirile fratelui sau mai mare, acesta fiind și cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutorul unui echipaj medical in speranța ca baiatul ar mai…

- La fata locului au intervenit doua echipaje medicale din cadrul SMURD Vaslui, care au efectuat manevre de resuscitare, dar nu au reusit sa salveze viata copilului. "La sosirea echipajului de prim-ajutor, copilul era electrocutat si cazut langa un stalp de joasa tensiune, aflandu-se in stare…

- Un barbat de 52 de ani din Onești a murit luni, 16 septembrie, in timp ce lucra la montatul unei schele pe un șantier in provincia italiana Brescia. Barbatul roman lucra in aceste zile la montarea unei schele in jurul bisericii Santa Maria Assunta din localitatea Mura (provincia Brescia), dar in jurul…

- Ancheta accidentului de munca, in care un tanar din Alba Iulia a fost electrocutat in timp ce muncea la un bloc situat in apropierea liniilor de inalta tensiune, pare ca stagneaza, iar instituțiile publice implicate par a fi intrat intr-o stare de secretomanie. Excepție face Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunta marti Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea…