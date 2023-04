Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18.000 de fiole de parfum, in valoare de 2,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost gasite intr-un container sosit in Portul Constanta din China.Garda de Coasta a transmis joi, 13 aprilie, printr-un comunicat de presa, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Un muncitor care lucra la renovarea unui apartament a gasit o comoara ascunsa in ventilația unui apartament. Acolo erau ascunse lingouri și monede de aur in valoare de 135.000 de euro, iar muncitorul a decis sa anunțe imediat poliția.Muncitorul a gasit comoara intr-un apartament din Heidelberg,…

- Un roman in varsta de 30 de ani a primit 35.000 de euro daune și despagubiri de la poliția din Amsterdam dupa ce a fost ranit in timpul arestarii sale, in august 2020.Tanarul a fost rugat sa „iasa cu bicicleta din pasajul unei stații”, din Amsterdam, in data de 14 august 2020, a anunțat marți,…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a analizat modul in care au fost afectate finanțele romanilor in ultimul an, grevat de schimbarile majore pe care in special razboiul de la granița le-a provocat in piața.Purtatorul de cuvant al BNR a spus, intr-un interviu pentru Antena3 CNN, la ce…

- Netflix a anuntat joi ca a redus preturile abonamentelor sale in unele tari, in incercarea de a mentine cresterea numarului de abonati pe fondul concurentei acerbe din partea rivalilor, transmite Reuters.Odata cu racirea boom-ului alimentat de pandemie si precautia consumatorilor cu privire…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit, in urma unui control facut intr-un autocar, 4.220.000 de grivne ucrainene, echivalentul a 105.000 euro, pe care soferul, un cetatean turc, nu le-a declarat si pentru care nu a putut prezenta documente justificative.Politia de Frontiera a…

- Intel a efectuat reduceri semnificative ale salariilor angajatilor si directorilor, la o saptamana dupa ce compania a emis o prognoza de vanzari sub asteptari, cauzata de o pierdere a cotei de piata in fata rivalilor si de o scadere a pietei PC-urilor, transmite Reuters.Reducerile vor varia…

- Sindicatul Europol afirma, luni, ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit.”De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii uniforme…