Un muncitor a ars de viu în timp ce lucra într-un canal lângă Biblioteca Centrală Universitară din București Un barbat care facea lucrari intr-un canal tehnologic, langa Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, a murit, marti, dupa ce a fost surprins de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, un barbat care facea lucrari la reteaua electrica, intr-un canal tehnologic de pe strada Rosetti, a fost surprins in interior de producerea unui incendiu. A intervenit de […] The post Un muncitor a ars de viu in timp ce lucra intr-un canal langa Biblioteca Centrala Universitara din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor care lucra, marți dimineața, la o instalație electrica de langa Biblioteca Centrala Universitara din București a murit marți in timpul lucrarilor, a transmis ISU București. Incidentul a avut loc pe strada CA Rosetti, iar barbatul, angajat al unei firme de furnizare a energiei electrice,…

- Un barbat care efectua lucrari la sistemul electric dintr-un canal, aflat pe strada Rosetti din București, a fost surprins de un incendiu puternic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu rachetele rusești care au bombardat orașul ucrainean Vinnytsia, in aceasta dimineața.Una dintre rachete a cazut langa o maternitate. Șeful poliției naționale a anunțat, pana acum șase raniți,…

- Turiștii de pe o plaja din Marmaris, Turcia, au intrat in panica dupa ce aripa unui rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa. Rechinul s-a apropiat de mal, langa o plaja de pe coasta marii Marmaris, și a inotat printre mai multe persoane aflate in apa. Turiștii […]…

- Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca anul trecut, si-ar fi ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost […] The post…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta extrem de poluanta, trage…

- Fortele Armate ale Ucrainei au compus un cantec despre luptele din satul Ciornobaiivka din regiune Herson, care a fost postat pe canalul oficial de Youtube al Statului Major. Mesajul ucrainenilor pentru ruși este ca „Intreaga Ucraina este un IAD NEGRU pentru inamic”. Ucrainenii au ales aerodromul militar…

- Un barbat si sotia sa au fost gasiti morti, in propria locuinta. Politistii si procurorii au gasit si un pistol langa una dintre victime. Șocanta descoperire a fost facuta, duminica, intr-o locuința din localitatea Sarmaș, județul Harghita. Cei doi soți, in varsta de 61, respectiv 58 de ani, erau morți,…